Известный писатель Борис Акунин заразился коронавирусом

Известный российский писатель, литературовед и переводчик Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну – обязательно поделюсь впечатлениями. (СПОЙЛЕР: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем)", – рассказал Акунин.

Кстати, в 2014 году Борис Акунин заявил о намерении уехать из России из-за "всеобщего помутнения рассудка в стране". В 2017 году Борис Акунин с его "Историей государства российского" попал в "черный список" книг, запрещенных ко ввозу в Украину.

Как ранее писал Фокус:

Известный исполнитель Лев Лещенко также заболел коронавирусом. 23 марта 78-летний певец попал в больницу, предварительно ему диагностировали двустороннее воспаление легких.