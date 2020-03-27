В Иране массово пьют метанол, чтобы защититься от коронавируса. Около 300 человек умерли, – СМИ

В Иране местные массово принимают технический спирт метанол из-за слухов, что он может защитить от коронавируса.

Об этом пишет AP.

Как пишет агентство, местные аккаунты в соцсетях массово постят сообщения, что якобы виски и мед могут помочь в борьбе с болезнью. В сочетании с сообщениями об использовании дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе появились слухи, что употребление спиртосодержащего алкоголя убьет вирус в их организме. В стране же с 1979 года алкоголь находится под запретом. В связи с этим местные жители начали массово принимать технический спирт, отравление которым вызывает тяжкие последствия, в том числе и летальные случаи.

Одна из жертв такого метода борьбы с COVID-19 – 5-летний мальчик, которому родители дали метиловый спирт, думая, что он защитит их ребенка от коронавируса.

В результате, мальчик ослеп. Al Arabiya уточняет, что ребенок сейчас находится в коме. AP также пишет, что это лишь один из сотни подобных случаев в стране.

Полиция изымает из продажи запрещенный в стране алкоголь. Керман, Иран. Фото: ISNA

22 марта агентство Anadolu, ссылаясь на иранские СМИ, писало, что от подобных методов "лечения" уже умерли по меньшей мере 194 человека. Еще около тысячи – отравлены.

Сейчас же количество летальных случае якобы возросло до 300.

Метанол – это промышленный спирт, который чаще всего используют в качестве растворителя.

Сейчас в Иране зафиксировано 29 406 случаев коронавируса и 2 234 летальных исходов.

При этом, 10 457 человек смогли вылечиться от COVID-19.

В то же время, международные эксперты опасаются, что Иран может занижать показатели заболеваемости и смертности из-за предстоящих парламентских выборов в стране.

Как ранее сообщал Фокус:

Верующие в Иране запустили флешмоб, чтобы продемонстрировать отсутствие страха перед коронавирусом. С этой целью они облизывают ограды в мечетях.