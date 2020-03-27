В Нью-Йорке горело метро, есть погибший и раненые

Вследствие пожара в метро Нью-Йорка в пятницу утром погиб один человек, еще 16 человек пострадали. Об этом сообщает NBC New York со ссылкой на местную полицию.

"По меньшей мере, один человек погиб и еще 16 человек пострадали в пятницу утром в результате пожара внутри станции метро в Манхэттене", – говорится в сообщении.

По данным полицейских, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии.

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Инцидент произошел в 3.20 по местному времени. Дым из метро был виден на улице. Движение поездов в центральной части города пришлось остановить.

Пожарные сообщили, что борьба с огнем была усложнена тем, что в метрополитен было трудно провести противопожарное оборудование.

"На станции метро отсутствует вентиляция или она существенно ограничена. К тому же, было сложно провести пожарные рукава через турникеты. Это была сложная операция, но в этом заключается наша работа. Мы преодолели все трудности и потушили огонь", – сказали в пожарном департаменте Нью-Йорка.

Причины пожара в настоящее время пока неизвестны.

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