Абсолютный антирекорд: в Италии за сутки от коронавируса умерли почти тысяча человек

В Италии за прошедшие сутки от коронавируса скончалось рекордное количество людей – почти тысяча.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Италии.

По состоянию на вечер 27 марта в Италии от коронавируса умерли 9134 человека, что на 969 больше, чем вчера. Это самый высокий рост с начала ЧС. В четверг, 26 марта, прирост составил 662 человека. 50 умерших – это жертвы, которых не включили во время обнародования данных предыдущих суток.

При этом число зарегистрированных случаев коронавируса в США достигло 92 932 человек, страна вновь вышла на первое место по заболевшим после того, как ее ненадолго опередила Италия. Об этом сообщает институт Джонса Хопкинса.

Умерли от коронавируса в США 1 438 человек, наибольшее число летальных исходов приходится на штат Нью-Йорк – 365 человек.

Вице-президент США Майкл Пенс также заявил, что очаг распространения коронавируса в стране – это город Нью-Йорк и близлежащие территории. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNBC.

"Более половины случаев заражения имели место в этом районе. Поэтому мы разворачиваем полевые госпитали", – подчеркнул Пенс.

Он также отметил, что сейчас в некоторых штатах страны нужно вводить серьезные ограничения, чтобы смягчить последствия пандемии.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам, несмотря на пандемию коронавируса, целесообразно вернуться к работе.

Также лидер страны говорил, мол ситуация с коронавирусом в стране может ухудшиться. "Очевидно, что число инфицированных будет увеличиваться со временем, а затем пойдет на спад", – заявил Трамп.