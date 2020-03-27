Конгресс США одобрил антикризисные экономические меры на $2 трлн

Палата представителей США одобрила законопроекты о мерах поддержки национальной экономики в условиях пандемии COVID-19. Пакет в $2 трлн финансовой помощи станет самым масштабным в истории страны.

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Ранее эти проекты после длительных согласований единогласно утвердил Сенат США. Теперь они должны быть подписаны президентом США Дональдом Трампом.

Одобренные меры поддержки включают:

выделение прямой финансовой помощи гражданам в объеме от $1200 до $2400$

выплаты на ребенка по $500;

расширение выплат пособий по безработице;

больницы получат $150 млрд;

$150 млрд будет предоставлено отдельным штатам на борьбу с вирусом;

крупный бизнес получит $500 млрд в виде субсидированных кредитов и грантов на поддержание занятости

малый и средний бизнес получит льготные кредиты для выплаты зарплат и аренды, объем программы составит $348 млрд.

Как ранее сообщал Фокус: