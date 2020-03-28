Миру грозит дефицит презервативов. Крупнейший производитель остановил фабрики из-за коронавируса

Миру грозит глобальная нехватка презервативов после закрытия на карантин фабрик их крупнейшего производителя. Об этом пишет Reuters.

Малайзийская компания Karex Bhd производит один из каждых пяти презервативов в мире. Однако уже больше недели все три ее фабрики простаивают из-за введенного правительством запрета. В компании утверждают, что остановка производства уже привела к дефициту в 100 млн презервативов, которые продаются на международном уровне такими брендами, как Durex, поставляются в государственные системы здравоохранения или распространяются через программы помощи (например, Фонд народонаселения ООН).

"Мы повсюду увидим глобальную нехватку презервативов, что будет страшно. Меня беспокоит то, что для многих гуманитарных программ в глубине Африки дефицит будет не просто две недели или месяц. Этот дефицит может длиться месяцами", - заявил генеральный директор Karex Го Миа Киат.

27 марта компании разрешили частично возобновить производство, но с привлечением не более 50% рабочих.

"Потребуется время, чтобы быстро запустить фабрики, и мы будем изо всех сил стараться удовлетворить спрос", - пообещал директор компании.

В то же время в компании Durex сообщили, что пока не заметили никаких проблем с поставками и продолжают по всему миру продавать презервативы под своим брендом.

"Хорошо, что спрос на презервативы по-прежнему очень высок, потому что, нравится вам это или нет, их по-прежнему необходимо иметь и исполизовать. Учитывая, что на данный момент люди, вероятно, не планируют заводить детей. Сейчас не самое подходящее для этого время", - добавил генеральный директор Karex

Малайзия - наиболее пострадавшая от коронавируса страна в Юго-Восточной Азии, с 2161 подтвержденными случаями инфекции и 26 смертями. В стране введен жесткий карантин как минимум до 14 апреля.

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