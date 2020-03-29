В Москве и подмосковье запретили появляться на улице без пропуска

В Москве вводят всеобщий режим изоляции – соответствующий указ подписал столичный глава Сергей Собянин.

Режим начинает действовать 30 марта.

Под его действие попадут все жителей Москвы, вне зависимости от возраста.

Под режимом изоляции подразумевается запрет на выход из квартиры, за исключением обращения за медпомощью и поездок на работу.

Также выходить на улицу можно будет выходится для выгула домашних питомцев (в 100 метрах от дома), выноса мусора, а также для похода в продуктовые магазины или аптеки.

По словам Собянина, власти будут "постепенно, но неуклонно" ужесточать контроль за соблюдением режима изоляции.

Среди таких мер ужесточения карантина – выдача в ближайшие дни специального пропуска для выхода на улицу.

Тем, кто потеряет работу из-за коронавируса, власти будут выплачивать компенсацию в размере 19,5 тыс. рублей (6930 грн).

Собянин отметил, что режим не ограничивает права россиян приезжать в город или уезжать из него. Речь о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу.

Глава РПЦ патриарх Кирилл, в свою очередь, также призвал верующих не посещать храмы до его "особого благословения", но священники все-равно продолжат служить.

"Церковь призывает сегодня строго исполнять те обязательства, которые предлагаются сегодня санитарными властями РФ", – заявил Кирилл.

"Всякие другие проповеди, в том числе, исходящие от неразумных священнослужителей, не слушайте. Слушайте то, что вам сказал сегодня патриарх", – добавил он.

По последним данным, в Москве – 1014 случая заболевания коронавирусом, в Подмосковье – 112. Всего в России – 1534. Шесть человек с коронавирусом в столице РФ умерли.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент России Владимир Путин объявил, что всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, намеченное на 22 апреля, будет перенесено из-за пандемии коронавируса.

С пятницы, 27 марта, прекращается регулярное и чартерное авиасообщение РФ с остальным миром.