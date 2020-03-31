В Египте продезинфицировали пирамиды и Большого Сфинкса

Министерство туризма и археологии Египта провело дезинфекцию главной туристической достопримечательности страны – Большого Сфинкса и пирамид. Об этом министр туризма отчитался в соцсетях.

Сейчас, из-за пандемии коронавируса поток туристов в Египет иссяк и в Министерстве использовали это время, чтобы произвести дезинфекцию исторического района Каира – Гизы.

Специальным дезинфицирующим раствором почистили территорию возле Большого Сфинкса и пирамид.

Также отмыли отели в самом Каире, Хургаде, Макади-бэй и прочих туристических городах. И провели дезинфекцию археологических музеев.

Все фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Сейчас в Египте насчитывается 656 зараженных коронавирусом. 41- скончался, 150 - выздоровели.

Несколькими днями ранее премьер-министр Египта Мустафа Мадбули заявил о введении в стране комендантского часа с 19:00 до 6:00 сроком на две недели в рамках борьбы с коронавирусом, в том числе о прекращении работы общественного транспорта и такси.

На тот же двухнедельный период будут закрыты все кафе, кофейни, рестораны, казино, ночные клубы и все другие увеселительные заведения, спортивные клубы.

Как ранее писал Фокус:

20 марта из Египта домой вернулись 25 тыс. 237 граждан Украины, среди которых 830 человек находились на карантине в гостиницах. Отмечается, что по инициативе компании Join Uр, самолет авиакомпании SkyUp специально прибыл в Хургаду из Шарм-эль-Шейха, чтобы забрать находившихся там украинцев.