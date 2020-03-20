Из Египта домой вернулись все украинцы, застрявшие на карантине в отелях, – МИД

Самолет авиакомпании SkyUp специально прибыл в Хургаду из Шарм-эль-Шейха, чтобы забрать находившихся там украинцев

Из Египта домой вернулись 25 тыс. 237 граждан Украины, среди которых 830 человек находились на карантине в гостиницах. Об этом сообщается на странице в Facebook "Коронавирус в мире – оперативно от МИД Украины".

"По состоянию на 12:00 20 марта: 22328 граждан Украины прилетели из Шарм-эль-Шейха, 2909 – из Хургады. Уже в Украине все граждане, которые находились на карантине в отелях Шарм-эль-Шейхе и Хургады – 830 человек. Они прошли необходимые контрольные процедуры в аэропортах", – говорится в сообщении.

В МИД рассказали, что еще 11 граждан Украины, которые находились в Египте с нетуристической целью, тоже сегодня вернулись домой.

Отмечается, что по инициативе компании Join Uр, самолет авиакомпании SkyUp специально прибыл в Хургаду из Шарм-эль-Шейха, чтобы забрать находившихся там украинцев.

"Посольство продолжает содействовать выезду из Египта тех граждан Украины, которые прибыли в страну не в составе туристических групп. По возможности такие граждане отправляются чартерными рейсами со свободными местами. Также посольство продолжает составлять списки людей, которым надо помочь вернуться в Украину", – заверили в МИД.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее сообщалось, что в Египте украинские туристы, отдыхающие в отелях Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort 5*, находятся на карантине. Отели расположены на таких курортах, как Шарм-эль-Шейх и Хургада.

17 марта в Украину из Египта вернулись свыше 7 тыс. человек.