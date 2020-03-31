Главврач московской больницы заразился коронавирусом: неделю назад он встречался с Путиным

Мир
Песков сообщил, что президент РФ регулярно тестируется

У главврача больницы в Коммунарке, что в Московской области, Дениса Проценко диагностирован коронавирус. 

Об этом Проценко написал на своей странице в Facebook.

"Чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело", – написал он.

Неделю назад Проценко в больнице в Коммунарке встречался с президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что опасений в связи с общением медика с Путиным быть не должно.

"Путин регулярно тестируется. Все нормально", – сказал Песков, передает Интерфакс.

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