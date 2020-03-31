Город в Уэльсе "захватили" дикие козы, пока жители сидят по домам в самоизоляции

Большое стадо диких коз спустилось с горы Большого Орма, где оно обычно обитает и начало бесчинствовать в городке Лландадно в Северном Уэльсе. Об этом пишет Daily Mail.

Местные жители жалуются, что стадо в сто двадцать голов, пользуясь тем, что весь город сидит на карантине в самоизоляции, отправилось разорять лужайки местных жителей и уже объело всю живую изгородь у местной школы.

Пришлось вызвать полицию. Правоохранители несколько часов собирали коз по всему городу и выдворяли их обратно в дикую природу, где они обычно обитают, но горожане снова пишут в соцсетях, что козы вернулись.

Стадо обычно обитает на горе Большого Орма рядом с городом, глава местной управы Кэрол Марубби рассказывает, что козы периодически спускаются в город при затяжной непогоде, но обычно ведут себя куда скромнее и не заходят дальше окраин.

Фото: Andrew Stuart

Сейчас, когда улицы пусты, козы осмелели и дошли до центра города, где и были остановлены полицией.

Как ранее писал Фокус:

Группа из 14 слонов в юньнаньском Китае забрела в деревню в поисках еды. Пару минут спустя они наткнулись на 30 кг кукурузного вина и выпили все это. "Пока люди проводят социальные дистанцирования, группа из 14 слонов ворвалась в деревню в провинции Юнань в поисках кукурузы и другой пищи. В итоге они выпили 30 кг кукурузного вина и настолько напились, что уснули в ближайшем чайном саду", – пишет издание.