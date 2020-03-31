Город в Уэльсе "захватили" дикие козы, пока жители сидят по домам в самоизоляции

2020-03-31 18:35:44

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Стадо коз и ранее пыталось прорваться в город, но их останавливали местные жители

Большое стадо диких коз спустилось с горы Большого Орма, где оно обычно обитает и начало бесчинствовать в городке Лландадно в Северном Уэльсе. Об этом пишет Daily Mail.

Местные жители жалуются, что стадо в сто двадцать голов, пользуясь тем, что весь город сидит на карантине в самоизоляции, отправилось разорять лужайки местных жителей и уже объело всю живую изгородь у местной школы.

козы, уэльс

козы, уэльс

Пришлось вызвать полицию. Правоохранители несколько часов собирали коз по всему городу и выдворяли их обратно в дикую природу, где они обычно обитают, но горожане снова пишут в соцсетях, что козы вернулись.

Стадо обычно обитает на горе Большого Орма рядом с городом, глава местной управы Кэрол Марубби рассказывает, что козы периодически спускаются в город при затяжной непогоде, но обычно ведут себя куда скромнее и не заходят дальше окраин.

козы, уэльс

козы, уэльс

Фото: Andrew Stuart

Сейчас, когда улицы пусты, козы осмелели и дошли до центра города, где и были остановлены полицией.

Как ранее писал Фокус:

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