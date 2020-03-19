Изначально животные искали кукурузу

Группа из 14 слонов в юньнаньском Китае забрела в деревню в поисках еды. Пару минут спустя они наткнулись на 30 кг кукурузного вина и выпили все это.

Об этом сообщает Epicalyptic.

"Пока люди проводят социальные дистанцирования, группа из 14 слонов ворвалась в деревню в провинции Юнань в поисках кукурузы и другой пищи. В итоге они выпили 30 кг кукурузного вина и настолько напились, что уснули в ближайшем чайном саду", – пишет издание.

Как только они закончили свою небольшую вечеринку, слоны мирно уснули с очаровательной улыбкой на лице в соседнем чайном саду.

"Указанное стадо вместе с тремя другими слонами-самцами было замечено 9 марта в поселке Мэнъа на территории уезда Мэнхай, оно оставалось в лесу до 11 марта, когда они пришли в дома местных жителей в поисках еды, повредив при этом крыши, двери и окна построек. Сообщений о жертвах или раненых ввиду этого факта пока не поступало, сообщил отдел пропаганды уездного парткома", – пишет Синьхуа.

По словам Лун Юньхая, замглавы Управления лесного и степного хозяйства уезда Мэнхай, в настоящее время проводится мониторинг слонов с помощью техники, чтобы избежать конфликтов между людьми и слонами.

Он отметил, что уездные власти также координируют действия с местными сахарными заводами, чтобы в деревнях, где прошли слоны, сначала завершили сбор сахарного тростника, что поможет сократить потери сельских жителей и избежать долгого пребывания слонов, любящих лакомиться сладким растением.

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