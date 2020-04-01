Жертвой коронавируса в США стал сотрудник Госдепа

Мир
По словам Майка Помпео, от 40 до 50 сотрудников его ведомства имеют положительный результат теста на COVID-19

Глава Государственного департамента США Майк Помпео сообщил, что в результате заболевания коронавирусом скончался  сотрудник его ведомства. Об этом передает CNBC.

"У нас есть чиновник в Государственном департаменте, умерший вследствие этого вируса",  – сказал Помпео.

Он добавил, что в настоящее время десятки людей в Госдепе имеют положительный результат теста на COVID-19.

"У нас также есть другие члены команды с COVID-19. Я думаю, сейчас в Государственном департаменте у нас от 40 до 50 сотрудников, которые имеют положительный результат теста. Среди них наши сотрудники, работающие на местах, и во  всей команда Государственного департамента",  – добавил Помпео, не раскрывая личности больных.

Как ранее сообщал Фокус: