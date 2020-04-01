Жертвой коронавируса в США стал сотрудник Госдепа

Глава Государственного департамента США Майк Помпео сообщил, что в результате заболевания коронавирусом скончался сотрудник его ведомства. Об этом передает CNBC.

"У нас есть чиновник в Государственном департаменте, умерший вследствие этого вируса", – сказал Помпео.

Он добавил, что в настоящее время десятки людей в Госдепе имеют положительный результат теста на COVID-19.

"У нас также есть другие члены команды с COVID-19. Я думаю, сейчас в Государственном департаменте у нас от 40 до 50 сотрудников, которые имеют положительный результат теста. Среди них наши сотрудники, работающие на местах, и во всей команда Государственного департамента", – добавил Помпео, не раскрывая личности больных.

Как ранее сообщал Фокус:

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Китай до сих пор скрывает от мира информацию о коронавирусе, что ставит под угрозу жизни людей по всему миру.