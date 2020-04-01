Эпидемия коронавируса в Италии достигла пика, – власти

Вспышка коронавируса в Италии достигла пика, но юг страны все еще находится под угрозой.

Об этом сообщил глава Службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, передает местное издание ANSA.

"Ситуация на севере более сложная, но юг все еще находится в опасности", – сказал он.

Высший институт здравоохранения Италии (ISS) заявил, что пик достигнут, но ограничительные меры должны оставаться на высоком уровне, потому что если меры по сдерживанию и изоляции будут ослаблены, эпидемия может "возобновиться прежде, как она начнет снижаться".

Всего в Италии по состоянию на утро 1 апреля заразились 105 тыс. человек, 12 тыс. из них умерли, а 15 тыс. - выздоровели.

Как ранее сообщал Фокус: