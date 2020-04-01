Во Франции больных коронавирусом попробуют лечить препаратом из крови морских червей
Во Франции протестируют новый препарат против коронавируса, который сделан на основе гемоглобина морских червей. Принять участие в исследовании уже согласились 10 пациентов.
Об этом сообщает Le Express.
Ученые считают, что гемоглобин морских червей Arenicolaes способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека. По мнению специалистов, это новая надежда помочь серьезным случаям заболевания.
Добровольцам введут раствор, предназначенный для пациентов, страдающих острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС – угрожающее для жизни воспалительное поражение легких). Раствор сделан из гемоглобина морского червя.
Компания-изготовитель препарата уже заявила, что в случае успеха готова сразу предоставить 5 тыс. доз раствора и в короткий срок произвести дополнительно 15 тыс. доз.
Напомним, Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что нет доказательств того, что препарат гидроксихлорохин, применяемый в лечении малярии, эффективен против COVID-19.
Фокус рассказывал, что известно о новом методе лечения коронавируса COVID-19 с помощью гидроксихлорохина и азитромицина.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на разработку вакцины против коронавируса COVID-19 потребуется 18 месяцев.
- В Инновационном центре био-предприятий Queen Mary в Лондоне предлагают заразиться коронавирусом за 4500 долларов.
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45 молодых волонтёров получат экспериментальную дозу вакцины в США.
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Британская компания hVIVO, специализирующаяся на клинических исследованиях, нашла 20 тыс. добровольцев, желающих заразиться вирусами, похожими на коронавирус COVID-19.
- В китайском Ухане 108 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет приняли участие в испытаниях новой вакцины от COVID-19.