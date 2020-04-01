Во Франции больных коронавирусом попробуют лечить препаратом из крови морских червей

Принять участие в исследовании уже согласились 10 пациентов

Во Франции протестируют новый препарат против коронавируса, который сделан на основе гемоглобина морских червей. Принять участие в исследовании уже согласились 10 пациентов.

Об этом сообщает Le Express.

Ученые считают, что гемоглобин морских червей Arenicolaes способен доставлять в 40 раз больше кислорода, чем гемоглобин человека. По мнению специалистов, это новая надежда помочь серьезным случаям заболевания.

Добровольцам введут раствор, предназначенный для пациентов, страдающих острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС – угрожающее для жизни воспалительное поражение легких). Раствор сделан из гемоглобина морского червя.

Компания-изготовитель препарата уже заявила, что в случае успеха готова сразу предоставить 5 тыс. доз раствора и в короткий срок произвести дополнительно 15 тыс. доз.

Напомним, Европейская комиссия (ЕК) сообщила, что нет доказательств того, что препарат гидроксихлорохин, применяемый в лечении малярии, эффективен против COVID-19.

Фокус рассказывал, что известно о новом методе лечения коронавируса COVID-19 с помощью гидроксихлорохина и азитромицина.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что на разработку вакцины против коронавируса COVID-19 потребуется 18 месяцев.