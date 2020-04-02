Беларусь в апреле будет покупать у РФ нефть по $4 за баррель

Беларусь планирует в апреле купить у РФ 2 млн тонн нефти по $4 за баррель.

Об этом сообщил премьер-министр РБ Сергей Румас, пишет БелТА.

По его словам, результатом настолько низкой цены стала "жесткая и последовательная установка президента Лукашенко о покупке нефти из РФ без премии в цене".

"Результатом этой позиции является цена, по которой мы будем покупать нефть в апреле из РФ – около $4 за баррель", – говорит он.

30 марта "Ведомости" писали, что цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года – $16,20 за баррель.

Агентство Argus Media также отмечало, что падение цен на нефть в мире привело к тому, что к концу марта экспортная цена Urals стала отрицательной.

Так, котировка Argus fip (с доставкой к трубопроводу за счет продавца) Западная Сибирь в понедельник была равна минус 1007 руб за тонну, а во вторник – минус 1200 руб за тонну.

Это означает, что затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и некоторых других расходов на эти суммы превышали среднюю стоимость нефти Urals в эти два дня.

Как ранее сообщал Фокус:

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличит объем добывающих мощностей до 13 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Саудовской фондовой бирже.