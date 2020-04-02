Продажи алкоголя в США выросли на 55% на фоне пандемии коронавируса

За неделю марта, закончившуюся 21 числа, продажи алкоголя в США выросли на 55% в годовом выражении, сообщила исследовательская компания Nielsen. Взлет продаж объясняют тем, что люди вынуждены находиться дома из-за пандемии коронавируса и не могут посещать бары и рестораны.

Сильнее всего выросли продажи крепкого алкоголя — на 75% (неделей ранее рост составил 26%), продажи вина — на 66% (28%), а пива — на 42% (14%). При этом продажи упаковок пива на 24 или 30 банок увеличились на 90%.

Читайте также: Еврокомиссия предлагает сократить рабочий день для поддержания экономики

Онлайн-продажи алкоголя выросли на 243%, хотя обычные магазины по его продаже продолжают работать.

По мнению вице-президента Nielsen Даннель Космаль, продажи третьей недели марта могут оказаться пиковыми, так как люди запасались алкоголем на время карантина, и дальше продажи пойдут на спад. "Данные за неделю, завершившуюся 28 марта, будут очень показательны. Я думаю, что они станут лучшим индикатором того, как потребители реагируют на кризис, и их новой нормы жизни, сконцентрированной вокруг дома", – считает она.

В США за минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное число больных – 1 243 человека. Предыдущий антирекорд по наибольшему числу жертв COVID-19 за сутки был зафиксирован в Италии 27 марта. Тогда за сутки скончались 969 человек.

Как ранее сообщал Фокус: