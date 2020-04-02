Еврокомиссия предлагает сократить рабочий день для поддержания экономики

Это сохранит многие рабочие места и поможет "залатать дыры" в кошельках работников во время кризиса

В Европе планируют сократить рабочий день – это должно помочь сохранить работу многим гражданам и поддержать экономику.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает hromadske.

Сейчас многие европейцы не могут ходить на работу, а "тысячи сильных и здоровых компаний борются за выживание".

Поэтому в Европе предлагают концепцию краткосрочного труда, которая уже зарекомендовала себя с положительной стороны во время кризиса 2008 года.

"Если компания не получает заказов или остается без работы из-за вируса, она не должна будет увольнять своих работников. Она сохранит за ними рабочие места, даже если работники будут выполнять меньший объем работы", – объяснила Фон дер Ляйен.

Таким образом, говорят в Европе, удастся "залатать дыры" в кошельках работников во время кризиса. Соответственно, это поможет и экономике.

Есть и еще одна выгода о такой концепции: сотрудники смогут вернуться к полноценной работе сразу же после окончания кризиса, без "раскачки".

"На этой неделе Еврокомиссия предложит новый инструмент в поддержку такого краткосрочного труда. Он поможет наиболее пораженным странам", – добавила президент ЕК.

Как ранее сообщал Фокус:

26 марта страны-участницы G20 решили выделить более $5 трлн для поддержания мировой экономики во время кризиса.

Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил, что организация запускает глобальный план по гуманитарному реагированию на $2 млрд, чтобы спонсировать борьбу с COVID-19 в беднейших странах мира.