Продажи алкоголя в США выросли на 55% на фоне пандемии коронавируса
2020-04-02 17:17:00
Люди закупают алкоголь, так как вынуждены сидеть дома
За неделю марта, закончившуюся 21 числа, продажи алкоголя в США выросли на 55% в годовом выражении, сообщила исследовательская компания Nielsen. Взлет продаж объясняют тем, что люди вынуждены находиться дома из-за пандемии коронавируса и не могут посещать бары и рестораны.
Сильнее всего выросли продажи крепкого алкоголя — на 75% (неделей ранее рост составил 26%), продажи вина — на 66% (28%), а пива — на 42% (14%). При этом продажи упаковок пива на 24 или 30 банок увеличились на 90%.
Онлайн-продажи алкоголя выросли на 243%, хотя обычные магазины по его продаже продолжают работать.
По мнению вице-президента Nielsen Даннель Космаль, продажи третьей недели марта могут оказаться пиковыми, так как люди запасались алкоголем на время карантина, и дальше продажи пойдут на спад. "Данные за неделю, завершившуюся 28 марта, будут очень показательны. Я думаю, что они станут лучшим индикатором того, как потребители реагируют на кризис, и их новой нормы жизни, сконцентрированной вокруг дома", – считает она.
В США за минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное число больных – 1 243 человека. Предыдущий антирекорд по наибольшему числу жертв COVID-19 за сутки был зафиксирован в Италии 27 марта. Тогда за сутки скончались 969 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 31 марта сообщалось, что во всем мире коронавирусом заразились 785 979 человек. От заболевания скончались 37 810 заболевших. Вылечились 165 889 пациентов.
- По состоянию на утро 1 апреля количество заболевших коронавирусом по всему миру превысило 850 тысяч человек, скончались свыше 42 тысяч.
- По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего в стране зафиксировано уже 20 летальных случаев от коронавируса.