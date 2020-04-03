Испания обошла Италию по числу заражений
Испания впервые обошла Италию по числу зараженных коронавирусом.
Об ээтом сообщает местное издание RTVE.
В Испании уже 117 710 случаев заражения, 76 262 активных, скончались 10 935 человек и вылечились 30 513 пациентов.
За последние сутки умерли 932 человека. Вчера умерших было 950.
В Италии было зарегистрировано 115 242 случая.
Основными вспышками эпидемии в Испании по-прежнему остается Мадрид, в котором погибло 4483 человека.
Как ранее сообщал Фокус:
- В мире по состоянию на 3 апреля зарегистрирован 1 016 128 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
- В связи с введением на значительной части планеты карантина из-за пандемии коронавируса по всему миру наблюдают намного меньше окружающего сейсмического шума - вибраций, создаваемых автомобилями, поездами, автобусами и людьми.