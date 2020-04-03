В Италии от коронавируса умерли 73 врача

В Италии жертвами коронавируса стали 73 медицинских работника. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на Федерацию врачей страны FNOMCEO.

"Количество погибших в результате коронавируса среди врачей выросло до 73, после смерти сегодня еще двух врачей", – говорится в сообщении.

Речь идет о кардиологе Рикардо Парисе и домашнем враче Доминике Мусафири.

Также сообщается, что всего коронавирусом в Италии инфицированы более 10 тысяч медицинских работников. Среди них 20% составляют врачи, а 52% медицинские сестры и братья. Многие из них находятся в реанимационных отделениях.

Отмечается, что большое количество заражений среди врачей вызвано нехваткой надёжных средств индивидуальной защиты.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии. Бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией коронавируса и обмена опытом.