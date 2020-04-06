Премьер Ирландии будет работать медиком до конца эпидемии коронавируса
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар решил вернуться к медицинской деятельности на период пандемии коронавируса.
Об этом пишет ирландское издание The Irish Times.
По образованию Варадкар медик и до политической карьеры 7 лет трудился в области медицины. В 2013 году он вышел из реестра врачей, однако в марте он вновь вошел туда.
Ирландский премьер присоединился к местной Исполнительной службе здравоохранения и будет давать профессиональную консультацию по телефону. В Ирландии помощь врачи сначала дают по телефону всем тем, у кого подозревается коронавирус, чтобы предотвратить распространение вируса.
Варадкар родился в семье врача и медсестры. Его партнер Мэттью Баррет, а также обе сестры и их мужья, также работают в системе здравоохранения.
14 июня 2017 года в качестве лидера правящей партии Лео Варадкар вступил в должность премьер-министра Ирландии, став первым геем и самым молодым главой правительства в истории страны. 12 марта 2020 года, находясь с официальным визитом в Вашингтоне по случаю Дня Святого Патрика, Варадкар объявил на пресс-конференции о закрытии в Ирландии всех школ и университетов в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на утро 6 апреля в мире было зафиксировано 1 274 022 случаев заболевания коронавирусом, 69 464 человека умерли, 264 807 – выздоровели.
- Эксперты Белого дома заявили, что количество умерших от коронавируса может составить от 100 до 240 тыс. человек, если ограничения, вводимые властями, будут соблюдаться. В противном случае жертвами болезни могут стать до 2,2 млн человек.
- Чешский вирусолог Соня Пекова считает, что коронавирус может иметь искусственное происхождение, так как он "ведет себя очень необычно".