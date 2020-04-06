Пережила две пандемии: 104-летняя итальянка излечилась от коронавируса

В Италии от коронавируса излечилась 104-летняя женщина, ставшая самым пожилым человеком в мире, который одолел болезнь.

Об этом сообщает La Repubblica.

Ада Зануссо родилась в 1916 году, поэтому на ее детство пришлась еще и пандемия испанки (1919-1920 годы).

Последние годы она жила в доме престарелых в итальянском городе Бьеллa. 17 марта бабушке стало плохо: повысилась температура, появилась одышка. Позднее тест подтвердил, что у нее коронавирус.

Ее сын Джампьеро подозревал, что его мама была больна COVID-19 из-за большого количество случаев заболевания в ее доме.

"Но сейчас она восстанавливается, и врачи считают ее самым старым человеком в мире, который выздоровел", – отметил он.

Кстати, в доме престарелых, где находится Зануссо, от коронавируса уже скончались 20 человек.

Врачи говорят, что Зануссо уже встает с постели и садится на стул, она также нисколько не потеряла своей ясности ума.

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