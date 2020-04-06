Парад Победы в Москве из-за карантина могут перенести на июнь, – СМИ

Парад Победы в России из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса, могут перенести с 9 мая на 24 июня.

Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на источники, близкие к администрации президента РФ Владимира Путина.

Издание отмечает, что перенос торжества на такую дату может иметь исторический смысл, так как именно 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве прошел парад, посвященный победе над фашистской Германией.

Напомним, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года. А посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты обязательно направят в Россию официальную делегацию, если планы Москвы не поменяются в связи с пандемией коронавируса. Посетить это мероприятия также обещал президент Франции Эммануэль Макрон.

Как ранее сообщал Фокус:

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович предложил отправить парламентскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.