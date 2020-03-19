Советник Трампа по нацбезопасности возглавит делегацию США на параде 9 мая в Москве

Посол в России Джон Салливан заявил, что США чтят память об общих потерях, которые понесли союзники по антигитлеровской коалиции

Посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты обязательно направят в Россию официальную делегацию на празднование 75-летия Победы, если планы Москвы не поменяются в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Военное обозрение.

По его словам, в отсутствие президента Дональда Трампа, делегацию возглавит советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О`Брайен.

"Для меня большая честь сообщить, что советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен возглавит американскую делегацию, которая приедет в Москву 9 мая на празднование 75-летия Победы над нацистской Германией, – сказал Салливан.

Он добавил, что, "приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех".

По информации издания, Москва продолжает подготовку к параду несмотря на распространение коронавируса, вопрос об его отмене пока не стоит. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос об участии в мероприятии ветеранов будет приниматься с учетом состояния их здоровья.

Напомним, ранее Вашингтон проинформировал Москву о том, что президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Россию 9 мая для участия в торжествах по случаю 75-летия победы над фашизмом. До этого Трамп не исключал, что может посетить Россию в 2020 году для участия в параде Победы.

Как ранее сообщал Фокус:

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на День победы 9 мая, заявили в Кремле.

Свое участие в торжествах также подтвердили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президенты Чехии, Сербии, Болгарии и нескольких стран СНГ.