В ЕС создадут военно-оперативную группу для борьбы с коронавирусом

Уполномоченный ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель после видеозаседания министров обороны стран-членов сообщества заявил, что в Европейском Союзе решено учредить военно-оперативную группу для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС.

"Мы с министрами решили изучить, как использовать военную компетентность на новом уровне, чтобы поддержать обмен информацией и лучшую практику среди стран-членов. Для этого мы можем создать оперативную группу в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военного персонала", – рассказал Боррель.

Он подчеркнул, что это будет сделано в полной координации с НАТО и в качестве дополнения к ней.

Как ранее сообщал Фокус:

Восемь стран ЕС создали коалицию европейских вооруженных сил, готовую реагировать на кризисы вблизи границ союза.