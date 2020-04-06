В ЕС создадут военно-оперативную группу для борьбы с коронавирусом

Мир
Оперативная группа будет создана в полной координации с НАТО

Уполномоченный ЕС по внешней политике и безопасности  Жозеп Боррель после видеозаседания министров обороны стран-членов сообщества заявил, что в  Европейском Союзе решено учредить военно-оперативную группу для борьбы с коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС.

 "Мы с министрами решили изучить, как использовать военную компетентность на новом уровне, чтобы поддержать обмен информацией и лучшую практику среди стран-членов. Для этого мы можем создать оперативную группу в рамках внешнеполитической службы ЕС под руководством военного персонала",  – рассказал Боррель.

Он подчеркнул, что это будет сделано в полной координации с НАТО и в качестве дополнения к ней.

Как ранее сообщал Фокус: