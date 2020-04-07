Министр здравоохранения Новой Зеландии понижен в статусе после нарушения правил карантина

Дэвид Кларк, министр здравоохранения Новой Зеландии, предложил премьер-министру отправить его в отставку за нарушение правил карантина. Он признал, что отвез семью на пляж в 20 км от своего дома, написала The Guardian. По правилам, автомобили сейчас в стране можно использовать только для поездки за продуктами или лекарствами, а физическими упражнениями можно заниматься только возле своего дома.

На прошлой неделе Кларка заметили на горном велосипеде в 2 км от его дома. Тогда он публично извинился за инцидент, признав свою ошибку.

2 марта фургон фургон Кларка сфотографировали на автостоянке парка горных велосипедов / stuff.co.nz

"В то время, когда мы просим новозеландцев пойти на исторические жертвы, я подвел команду. Я был идиотом, и понимаю, почему люди будут злиться на меня, – заявил сейчас Кларк. – Я извинился перед премьер-министром и предложил ей свою отставку".

Премьер-министр Джасинда Ардерн не приняла отставку, но лишила Кларка должности заместителя министра финансов и опустила его до нижней части рейтинга своего кабинета.

"В нормальных условиях я бы уволила министра здравоохранения. То, что он сделал, было неправильно, и нет никаких оправданий, – сказала Ардерн. – Но сейчас мой приоритет – наша коллективная борьба против COVID-19. По этой и только по этой причине доктор Кларк сохранит свою роль".

Кларк не единственный из публичных персон в Новой Зеландии, кто нарушает правила карантина. Популярный в стране регбист Ричард Моунга извинился после того, как в Сети появилось видео, на котором он пинает мяч для регби с другими игроками в своем местном парке. Он сказал, что вышел в парк побегать в одиночку, но "инстинкт" заставил его взять мяч для регби.

Напомним, Кэтрин Калдервуд, главный врач Шотландии, ушла в отставку после того, как нарушила условия карантина.

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