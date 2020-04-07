РФ заплатила 5 млн долларов за право проведения ЧМ-2018 по футболу, – Минюст США

Министерство юстиции США обнародовало доклад о взятках чиновников ФИФА, касающихся чемпионатов мира по футболу, один из которых прошел в России в 2018 году.

В заключении подробно говорится о деньгах, которые были выплачены пяти высокопоставленным лицам ФИФА перед голосованием 2010 года.

В частности, от России, по мнению Минюста, получил взятку в 5 млн долларов экс-вице-президент ФИФА Джек Уорнер. Деньги, предположительно, поступили ему от 10 различных подставных компаний, в том числе через офшоры в Кипре и Британских Виргинских островах. Представителю исполкома ФИФА Рафаэлю Сальгеро от России за голос обещали 1 млн долларов.

Кроме того, в докладе Минюста утверждается, что при выборе Катара местом проведения ЧМ-2022 также было место коррупции. В частности, Катар подкупил экс-президента Бразильской футбольной конфедерации Рикардо Тейшейра, бывшего вице-президента ФИФА Николаса Леоза (умер в 2019 году) и представителя Аргентины в исполкоме Хулио Грондона (умер в 2014 году).

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