В Кремле рассказали, как оберегают Путина от коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о мерах предосторожности, которые принимают, чтобы избежать заражения коронавирусом Владимира Путина.

Об этом сообщает Интерфакс.

Отвечая на вопрос, находится ли президент РФ в самоизоляции, Песков рассказал, что накануне Путин приехал в Кремль, чтобы провести совещание по вопросам развития Дальнего Востока. По словам Пескова, президент продолжает встречи с небольшим количеством людей.

"Те, кто в этих встречах принимает участие, проходят тщательную медицинскую проверку и тестируются, причем заранее", – рассказал Песков.

Он добавил, что как правило, речь идет о людях, принимающих особые меры предосторожности в плане режима самоизоляции несмотря на рабочий режим.

Журналисты также увидели, что на кадрах с совещания видно, что Путин здоровается за руку. Песков ответил, что все были тщательно проверены, поэтому "в данном случае президент оставляет за собой право придерживаться обычных правил приветствия, которые для него считаются уместными".

Напомним, у главврача больницы в Коммунарке, что в Московской области, Дениса Проценко диагностирован коронавирус. За неделю до этого, он встречался с Путиным.

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