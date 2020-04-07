Число жертв коронавируса во Франции превысило 10 тысяч

Генеральный директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что общее количество жертв от заражения коронавирусом в стране превысило 10 тысяч. Об этом сообщает Le Figaro.

Таким образом, Франция стала четвертой страной, где от коронавируса скончались более 10 тысяч человек, после США, Италии и Испании.

Саломон сообщил, что более 3 тысяч летальных исходов были зафиксированы в домах престарелых.

"С 1 марта зафиксированы 10328 смертей среди зараженных коронавирусом. 7091 смерть зарегистрирована в больницах и 3237 – в домах престарелых", – сказал Саломон.

Он отметил, что за минувшие сутки в стране общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло почти на 4 тыс. и сейчас составляет 78167.

При этом он добавил, что около 30 тыс. человек в настоящий момент находятся в госпиталях.

"За последние 24 часа в больницы поступило 305 пациентов с симптомами коронавируса. Из общего числа госпитализированных около 7,1 тыс. человек находятся в реанимации, 104 из них – моложе 30 лет", – сообщил Саломон.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 7 апреля в мире подтверждено 1 347 235 случаев заражения, умерли 74 767 человек, выздоровели – 286 234.