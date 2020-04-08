Трамп призвал сторонников Сандерса перейти в Республиканскую партию

Американские политики отреагировали на решение Берни Сандерса прекратить президентскую гонку.

Действующий президент Дональд Трамп обвинил другого бывшего кандидата от демократической партии сенатора Элизабет Уоррен в неудаче Сандерса, и призвал всех его поклонников стать Республиканцами. Об этом он написал у себя в Twitter.

"Сандерс выбыл. Спасибо Элизабет Уоррен. Если бы не она, Берни победил бы почти в каждом штате в супервторник. Все закончилось так, как хотели демократы, такое же фиаско как у бесчестной Хиллари. Все, кто поддерживал Берни, должны присоединиться к Республиканской партии", – написал Трамп.

Джо Байден, в свою очередь, после решения Сандерса прекратить борьбу выразил надежду, что его сторонники поддержат именно его.

"Обращаюсь к сторонникам Берни: я знаю, что мне нужно завоевать ваши голоса. Я знаю, что это может занять время. Но я хочу, чтобы вы знали, что я вижу вас, я слышу вас и понимаю всю сложность нынешней ситуации. Я надеюсь, вы присоединитесь к нам", – написал Байден в Twitter.

Он добавил, что "вместе мы победим Дональда Трампа".

Кроме того, Байден отметил заслуги Сандерса, назвав его "одним из самых мощных голосов за изменения в нашей стране".

"Он хороший человек, великолепный лидер", – заявил бывший вице-президент.

Сандерс ранее пообещал, что будет работать с Байденом, чтобы одержать победу над Трампом в борьбе за президентское кресло.

Как ранее сообщал Фокус:

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс в среду, 8 апреля, завершил свою президентскую кампанию.