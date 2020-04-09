Из-за пандемии коронавируса полмиллиарда людей по всему миру могут оказаться за чертой бедности, – ООН

Исследование ООН показало, что экономические последствия от коронавируса могут увеличить глобальную бедность на полмиллиарда. Об этом сообщает ВВС.

Согласно отчету, подготовленному Королевским колледжем Лондона и Австралийского национального университета, такой масштабный рост уровня бедности произойдет впервые за 30 лет. Такие выводы были сделаны в преддверии ключевых встреч представителей Всемирного банка, Международного валютного фонда и G20 на следующей неделе.

"Экономический кризис потенциально будет еще более серьезным, чем кризис в сфере здравоохранения", – говорит один из исследователей Кристофер Хой.

В докладе прогнозируется, что за чертой бедности окажется от 400 до 600 млн человек по всему миру. В ООН отметили, что потенциальное воздействие вируса может помешать достичь поставленной цели по ликвидации бедности к 2030 году.

"Полученные результаты указывают на важность резкого расширения сетей социальной защиты в развивающихся странах как можно скорее, и в более широком плане. Нужно уделить больше внимания на влияние COVID-19 в развивающихся странах и мерам, которые международное сообщество может предпринять", – говорит профессор Королевского колледжа Лондона Энди Самнер.

Около 40% новых людей, потерявших средства, могут быть сосредоточены в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, а около одной трети – в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии.

В начале недели более 100 глобальных организаций призвали не взымать долги с развивающихся стран в этом году, что позволит высвободить 25 млрд долларов наличными для поддержки их экономик.

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