Из-за пандемии коронавируса полмиллиарда людей по всему миру могут оказаться за чертой бедности, – ООН

ООН провело исследование того, как коронавирус скажется на благосостоянии людей во всем мире

Исследование ООН показало, что экономические последствия от коронавируса могут увеличить глобальную бедность на полмиллиарда. Об этом сообщает ВВС.

Согласно отчету, подготовленному Королевским колледжем Лондона и Австралийского национального университета, такой масштабный рост уровня бедности произойдет впервые за 30 лет. Такие выводы были сделаны в преддверии ключевых встреч представителей Всемирного банка, Международного валютного фонда и G20 на следующей неделе.

"Экономический кризис потенциально будет еще более серьезным, чем кризис в сфере здравоохранения", – говорит один из исследователей Кристофер Хой.

В докладе прогнозируется, что за чертой бедности окажется от 400 до 600 млн человек по всему миру. В ООН отметили, что потенциальное воздействие вируса может помешать достичь поставленной цели по ликвидации бедности к 2030 году.

"Полученные результаты указывают на важность резкого расширения сетей социальной защиты в развивающихся странах как можно скорее, и в более широком плане. Нужно уделить больше внимания на влияние COVID-19 в развивающихся странах и мерам, которые международное сообщество может предпринять", – говорит профессор Королевского колледжа Лондона Энди Самнер.

Около 40% новых людей, потерявших средства, могут быть сосредоточены в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, а около одной трети – в странах Африки к югу от Сахары и Южной Азии.

В начале недели более 100 глобальных организаций призвали не взымать долги с развивающихся стран в этом году, что позволит высвободить 25 млрд долларов наличными для поддержки их экономик.

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