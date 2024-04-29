На 20% за март: количество жертв среди гражданских в Украине увеличилось, — разведка Британии

По данным аналитиков, в первый весенний месяц противник атаковал как минимум 20 объектов критической инфраструктуры. Также за этот период погибли 57 детей.

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Российские оккупанты продолжают атаковать мирные города Украины, что в результате приводит к увеличению количества жертв. В отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 29 апреля рассказали, как увеличились потери в марте.

По данным Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций (ООН), за первый весенний месяц 2024 года в Украине были убиты или ранены 604 мирных жителя. Произошло это в результате вражеских обстрелов.

"Это на 20% больше, чем в предыдущем месяце. Эти смерти объясняются ракетными и авиационными ударами по всей территории Украины и усилением бомбардировок на фронтах", — говорится в сообщении.

Отдельно в британской разведке добавили, что участились также скоординированные удары противника по критически важным объектам Украины. Как минимум 20 объектов инфраструктуры были повреждены в марте текущего года.

Среди погибших также зарегистрировано минимум 57 детей, что такое свидетельствует об увеличении трагической статистики. Это количество практически в два раза больше, чем фиксировалось в феврале.

"Всего с 24 февраля 2022 года в Украине (включая подконтрольные Украине и России территории) погибло 31 366 гражданских лиц: 10 810 убитых и 20 556 раненых. Эти цифры свидетельствуют об огромной стоимости жизни, понесенной в результате незаконного вторжения России в Украину", — подытожили в Минобороны Великобритании.

В разведке Великобритании рассказали, как увеличилось количество жертв среди мирных украинцев в марте Фото: Минобороны Великобритании

Напомним, 20 апреля в Офисе генерального прокурора заявили, что из-за российской агрессии в Украине погибли по меньшей мере 545 детей. В общем уже 1843 украинских детей пострадали от военных действий россиян в нашей стране. Больше всего их в Донецкой области.