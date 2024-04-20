Из-за российской агрессии в Украине погибли по меньшей мере 545 детей, — офис генпрокурора

В общем уже 1843 украинских детей пострадали от военных действий россиян в нашей стране. Больше всего их в Донецкой области.

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По состоянию на утро субботы, 20 апреля 2024 года, в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России погибло 545 детей. Об этом сообщают в офисе генерального прокурора со ссылкой на официальные данные ювенальных прокуроров.

Кроме того, более 1298 несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщается, больше всего детей — 529 — пострадало в Донецкой области.

В Харьковской области — 346, в Херсонской — 150, Днепропетровской — 135, Киевской — 130, Запорожской — 108, Николаевской — 104 детей.

В ведомстве отмечают, что только за прошедшие сутки, 19 апреля, в результате обстрела г. Синельниково Днепропетровской области погибли 8-летний мальчик и 14-летняя девочка. Тяжелые ранения получил 6-летний мальчик.

Также вчера из-за обстрела с. Солончаки Николаевской области ранения получил 14-летний мальчик.

Напомним, в конце марта стало известно, что РФ усилила "работу" с детьми, проживающими на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, Фокус сообщал, что в России разработали методичку, которая должна способствовать "перевоспитанию" украинских детей на временно оккупированных территориях. Также оккупанты нашли способ, который позволяет осуществлять "цифровую слежку" за детьми.