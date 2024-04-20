Через російську агресію в Україні загинули щонайменше 545 дітей, — офіс генпрокурора

Загалом вже 1843 українських дітей постраждали від воєнних дій росіян в нашій країні. Найбільше їх на Донеччині.

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Станом на ранок суботи, 20 квітня 2024 року, в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії загинуло 545 дітей. Про це повідомляють в офісі генерального прокурора з посиланням на офіційні дані ювенальних прокурорів.

Окрім того, понад 1298 неповнолітніх отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Як повідомляється, найбільше дітей — 529 — постраждало у Донецькій області.

У Харківській області — 346, у Херсонській — 150, Дніпропетровській — 135, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 104 дітей.

У відомстві зазначають, що лише протягом минулої доби, 19 квітня, внаслідок обстрілу м. Синельникове Дніпропетровської області загинули 8-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Важкі поранення отримав 6-річний хлопчик.

Також вчора через обстріл с. Солончаки Миколаївської області поранення отримав 14-річний хлопчик.

Нагадаємо, наприкінці березня стало відомо, що РФ посилила "роботу" з дітьми, які проживають на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, Фокус повідомляв, що у Росії розробили методичку, яка повинна сприяти "перевихованню" українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Також окупанти знайшли спосіб, який дає змогу здійснювати "цифрове стеження" за дітьми.