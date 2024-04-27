Часть пролетела над Киевом: аналитики воссоздали движение ракет во время атаки 27 апреля (фото)

Российские ракеты были нацелены на объекты энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.

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Сегодня ночью, 27 апреля, Россия провела очередную атаку ракетами Х-101, "Калибр", аэробаллистическими Х47-М2 "Кинжал", крылатыми "Искандер-К" и управляемыми авиационными Х-59/69, ударив по инфраструктурным объектам в нескольких регионах. Об этом сообщает мониторинговый канал Tracking.

Как подсчитано, всего в атаке ВС РФ задействовали, не считая "баллистику", 9 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555, 8 крылатых ракет морского базирования "Калибр" и 4 аэробаллистических ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Примерный маршрут движения крылатых ракет Фото: Tracking

В результате боевой работы противовоздушной обороны и других составляющих Сил обороны Украины удалось уничтожить 6 КРПБ Х-101/555 и столько же КРМБ "Калибр".

Также, как отмечается, уже вторую атаку подряд российские стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС не используют уже привычные пусковые рубежи, в 30 км от авиабазы вблизи города Энгельс Саратовской области. Пуски ракет, сообщают на канале, осуществляли с границы Саратовской и Волгоградской области.

Именно поэтому и не был отмечен пролет бортов над Саратовом/Энгельсом как это было раньше, что позволяло зафиксировать вхождение бортов в зону пусков.

Различные пусковые рубежи Ту-95МС Фото: Tracking

"Существенно это ничего не меняет, меняется только время подлета к пусковым рубежам, а также время фиксации пусков ракет", — говорится в сообщении.

И уже после ракетной атаки на авиабазу "Энгельс-2" посадку совершил 1 борт Ту-95МС, а остальные шесть самолетов вернулись на аэродром "Оленья" в Мурманской области.

Напомним, как писал Фокус, оккупанты во время комбинированного удара по Украине выпустили 34 ракеты, 21 из которых удалось уничтожить. Но в результате попаданий было серьезно повреждено оборудование тепловых электростанций компании группы ДТЭК.