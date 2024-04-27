Частина пролетіла над Києвом: аналітики відтворили рух ракет під час атаки 27 квітня (фото)

Російські ракети були націлені на об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.

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Сьогодні вночі, 27 квітня, Росія провела чергову атаку ракетами Х-101, "Калібр", аеробалістичними Х47-М2"Кинджал", крилатими "Іскандер-К" та керованими авіаційними Х-59/69, вдаривши по інфраструктурним об'єктам у кількох регіонах. Про це повідомляє моніторинговий канал Tracking.

Як підраховано, усього в атаці ЗС РФ задіяли, не враховуючи "балістику", 9 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування "Калібр" та 4 аеробалістичних ракети Х-47М2 "Кинджал".

Приблизний маршрут руху крилатих ракет Фото: Tracking

Унаслідок бойової роботи протиповітряної оборони та інших складових Сил оборони України вдалось знищити 6 КРПБ Х-101/555 та стільки ж КРМБ "Калібр".

Також, як зазначається, вже другу атаку поспіль російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС не використовують вже звичні пускові рубежі, за 30 км від авіабази поблизу міста Енгельс Саратовської області. Пуски ракет, повідомляють на каналі, здійснювали з межі Саратовської та Волгоградської області.

Саме тому й не було відмічено проліт бортів над Саратовом/Енгельсом як це було раніше, що давало змогу зафіксувати входження бортів в зону пусків.

Різні пускові рубежі Ту-95МС Фото: Tracking

"Суттєво це нічого не змінює, змінюється лише час підльоту до пускових рубежів, а також час фіксації пусків ракет", — йдеться у повідомленні.

Й вже після ракетної атаки на авіабазу "Енгельс-2" посадку здійснив 1 борт Ту-95МС, а інші шість літаків повернулися на аеродром "Оленья" у Мурманській області.

Нагадаємо, як писав Фокус, окупанти під час комбінованого удару по Україні випустили 34 ракети, 21 з яких вдалось знищити. Але внаслідок влучань було серйозно пошкоджено обладнання теплових електростанцій компанії групи ДТЕК.