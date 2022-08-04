На Шри-Ланке задержан оппозиционный деятель Иосиф Сталин (фото, видео)

Секретаря профсоюзов учителей подозревают в организации майской демонстрации, которая не была разрешена судом.

Накануне на Шри-Ланке был задержан Иосиф Сталин, секретарь профсоюза учителей, протестная деятельность которого поспособствовала отстранению от власти президента Готабайя Раджапаксы. Об этом сообщает Guardian.ng.

Местная полиция заявила, что Сталина подозревают в организации демонстрации в мае, которая не была разрешена судом.

По обвинению в нанесении вреда госимуществу местные власти уже задержали десятки участников многомесячных протестов, которые вылились в штурм дворца президента Раджапаксы 9 июля.

Многочисленная толпа ворвалась во дворец, расположенный на берегу моря, что вынудило многолетнего лидера бежать из страны, а затем подать в отставку.

Вместе с тем, отстраненный от власти Раджапакса назначил президентом страны своего ставленника Ранила Викрамасингхе, который принялся применять репрессивные меры в отношении жителей страны. Он призвал разделить участников протеста на рядовых протестующих и бунтовщиков, пообещав принять решительные меры в отношении последних.

После штурма президентского дворца местные правоохранители арестовали протестующего, который выпил пива из личного шкафчика свергнутого лидера и прихватил с собой его кружку. 43-летний мужчина поделился своим "трофеем" в Facebook, после чего его и задержали.

[ + – ] Арест Иосифа Сталина.

Кто такой Иосиф Сталин?

Руководитель Национального профсоюза учителей Шри-Ланки был в авангарде протестных выступлений, вызванных крупнейшим экономическим кризисом с тех пор, как в 1948 году Шри-Ланка стала независимой. Страна испытывает острый дефицит продуктов питания, медикаментов, иностранной валюты и нефтепродуктов.

[ + – ] Профсоюзный лидер Шри-Ланки Иосиф Сталин.

Тезке и однофамильцу советского диктатора запретили выезжать из Шри-Ланки, как и шести другим оппозиционным лидерам.

Напомним, что президент Шри-Ланки бежал из страны на военном вертолете, а его место занял исполняющий обязанности. Готабай Раджапакса вместе с семьей в сопровождении личной охраны улетел на Мальдивы.

Ранее Фокус сообщал, что участники протестов подожгли дом премьер-министра Шри-Ланки.