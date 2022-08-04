На Шрі-Ланці затримано опозиційного діяча Йосипа Сталіна (фото, відео)

Секретаря профспілок учителів підозрюють в організації травневої демонстрації, яка не була дозволена судом.

Напередодні на Шрі-Ланці було затримано Йосипа Сталіна, секретаря профспілки вчителів, протестна діяльність якого сприяла усуненню від влади президента Готабайя Раджапакси. Про це повідомляє Guardian.ng.

Місцева поліція заявила, що Сталіна підозрюють в організації демонстрації у травні, яка не була дозволена судом.

За звинуваченням у завданні шкоди держмайну місцева влада вже затримала десятки учасників багатомісячних протестів, які вилилися у штурм палацу президента Раджапакси 9 липня.

Численний натовп увірвався до палацу, розташованого на березі моря, що змусило багаторічного лідера втекти з країни, а потім подати у відставку.

Разом із тим, відсторонений від влади Раджапакса призначив президентом країни свого ставленика Раніла Вікрамасінгхе, який заходився вживати репресивних заходів щодо жителів країни. Він закликав розділити учасників протесту на пересічних протестувальників і бунтівників, пообіцявши вжити рішучих заходів проти останніх.

Після штурму президентського палацу місцеві правоохоронці заарештували протестувальника, який випив пива з особистої шафки поваленого лідера та прихопив із собою його кухоль. 43-річний чоловік поділився своїм "трофеєм" у Facebook, після чого його і затримали.

[ + – ] Арешт Йосипа Сталіна

Хто такий Йосип Сталін?

Керівник Національної профспілки вчителів Шрі-Ланки був в авангарді протестних виступів, викликаних найбільшою економічною кризою з того часу, як у 1948 році Шрі-Ланка стала незалежною. Країна відчуває гострий дефіцит продуктів харчування, медикаментів, іноземної валюти та нафтопродуктів.

[ + – ] Профспілковий лідер Шрі-Ланки Йосип Сталін

Тезці радянського диктатора заборонили виїжджати зі Шрі-Ланки, як і шістьом іншим опозиційним лідерам.

Нагадаємо, що президент Шрі-Ланки втік із країни на військовому гелікоптері, а його місце зайняв виконувач обов'язків. Готабай Раджапакса разом із сім'єю у супроводі особистої охорони відлетів на Мальдіви.

Раніше Фокус повідомляв, що учасники протестів підпалили будинок прем'єр-міністра Шрі-Ланки.