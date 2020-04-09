107-летняя жительница Нидерландов стала самым пожилым пациентом, поборовшим коронавирус

В Нидерландах от коронавируса излечилась 107-летняя Корнелия Рас. Она стала самым пожилым человеком выздоровевшим от Covid-19. Об этом сообщает местное издание Goeree-Overflakkee.

Женщина заразилась коронавирусом в середине марта во время церковной службы в доме престарелых.

У нее в течение нескольких дней был жар и сильный кашель.

"Это так необычно. Был ее день рождения 17 марта. Через день температура немного поднялась и начала кашлять. Мы решили проверить ее, и у нее оказался коронавирус", – рассказала племянница Маайке де Гроот.

Женщина успешно вылечилась и 6 апреля ее выписали из больницы.

"Это было такое огромное облегчение, когда доктор позвонил. Она ни минуты не боялась. Она действительно невероятно сильна. Мы все очень рады, что все кончено", – добавила она.

Сама старушка рассказала, что ей не было плохо.

"У меня был положительный результат (на коронавирус, - ред.), и мне приходилось кашлять, но я никогда не боялась. Но у меня было очень тихо, потому что семья не может прийти. Но сейчас у всех так. Такое странное время. Мы просто продолжаем быть спокойными", – говорит она.

Сейчас Корнелия все еще не может покинуть свою комнату в доме пристарелых.

"У нее есть балкон, и погода становится лучше. Будем надеяться, что медсестры поставят ей стул на балкон, чтобы она могла сидеть там", – говорит племянница.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что Корнелия, вероятно, является самым пожилым пациентом, поборовшим коронавирус.

"Мы не получали информации о более пожилом пациенте", – сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает NL Times.

В организации рассказали, что возраст некоторых выздоровевших пациентов неизвестен, однако, "даже в этом случае она, скорее всего, будет самой пожилой".

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