Французские дерматологи назвали необычные симптомы коронавируса

Французские врачи назвали новые симптомы коронавируса, которые связаны с болезнями кожи. Об пишет Le Figaro со ссылкой на исследование Национального союза дерматологов-венерологов (SNDV).

Медики утверждают, что в некоторых случаях инфицированные коронавирусом жаловались на внезапное появление болезненных покраснений, крапивницу и псевдообморожения. Такие выводы были сделаны на основе опроса около 400 врачей, которые имели дело с больными коронавирусом.

"Мы предупреждаем медицинскую общественность, чтобы специалисты могли как можно быстрее обнаружить новых пациентов с коронавирусом", – говорится в сообщении SNDV.

Врачи советуют людям с такими симптомами обращаться в больницы. По их словам, даже если проблемы с кожей не являются признаками коронавируса, эти заболевания нужно лечить.

Французские власти уже прокомментировали на доклад SNDV. Глава генеральной дирекции здравоохранения Франции Жером Саломон сказал, что ему пока не известно ни одно научное исследование, которое могло бы продемонстрировать дерматологическую симптоматику в случаях заболевания коронавирусом. При этом Саломон заметил, что новые симптомы могут быть открыты в процессе мутации вируса.

Отметим, что медики к основным симптомам коронавируса относят: резкое повышение температуры, лихорадку, сухой кашель и одышку. Недомогание, озноб, мышечные боли и спутанность сознания назвали редкими симптомами COVID-19. Кроме того, потеря вкуса и обоняния, усталость, желудочные расстройства и потеря аппетита также относят к симптомам COVID-19.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее сообщалось, что в Китае становится все больше бессимптомных случаев коронавируса. В последние недели бессимптомные случаи и завезенные из-за границы стали основной проблемой Китая.