Жертв коронавируса в Нью-Йорке теперь хоронят в братской могиле
Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить на остров Харт в братской могиле, в гробах сколоченных из сосновых досок. Рабочие одеты в костюмы химзащиты. Об этом пишет ВВС.
Сейчас количество умерших от коронавируса в Нью-Йорке достигло 5 280, на улицах спешно возводятся временные морги, а тела перевозят в рефрижераторах.
Хранить тела более, чем две недели - невозможно, поэтому, если умершего не опознали, или его тело так и не забрали из морга, то его везут на остров Харт.
Остров Харт находится у восточной оконечности Бронкса. В разное время на нем располагалась клиника для душевнобольных, кладбище, мастерские, тренировочный военный лагерь, концентрационный лагерь для пленных, исправительное учреждение, база для зенитно-ракетного комплекса, приют для бездомных и центр для реабилитации наркозависимых. Добраться сюда можно только на пароме, или на лодке. Но частные визиты на остров запрещены. Если нарушителя поймают, ему грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: The Hill
Но также это огромное кладбище. Здесь с XIX века хоронят бездомных, неопознанные тела, части тел, тела от которых отказались родственники и младенцев умерших при родах.
Считается, что в общих могилах острова Харт покоится около 850 000 человек. Сколько точно - узнать невозможно. Многочисленные пожары, случавшиеся на острове, уничтожили архивы и деревянные надгробия.
Одни из первых похорон на острове Харт, 1875 год/Фото: hartisland
Заключенные хоронят неопознанные тела на острове Харт, 1992 год/Фото: hartisland
Захоронением тел ранее занимались бригады заключенных из тюрьмы Райкерс. Но теперь этим занимаются независимые подрядчики. Журналисты сняли с дронов, как люди в белых костюмах химзащиты выгружают гробы, сколоченные из досок из рефрижираторов, складывают в рвы, и засыпают их землей.
На крышке гроба пишут имя умершего, для облегчения опознания при эксгумации, если у него все-таки найдутся родственники.
Ранее городские власти Нью-Йорка не подтверждали, что жертв COVID-19 будут хоронить на острове Харт. Но вчера они заявили, что у них нет другого выхода: в моргах нет места, а количество умерших растет.
Как ранее писал Фокус:
- В итальянском Бергамо крематории не справляются с количеством умерших от коронавируса. Поэтому тела жертв коронавируса вывозят в крематории в соседних провинциях. "За две недели умерло целое поколение. Мы никогда такого не видели и это может вызывать только слезы", – говорит начальник крупнейшей похоронной службы Антонио Рикарди.
- В Иране массовые захоронения погибших от коронавируса людей настолько быстро растут, что их уже можно видеть со спутников. На спутниковых снимках запечатлено кладбище в городе Кум, которое постоянно растет.