Жертв коронавируса в Нью-Йорке теперь хоронят в братской могиле

Мир
Если две недели тело умершего остается невостребованным, его хоронят в общей могиле на острове Харт

Умерших от коронавируса в Нью-Йорке начали хоронить на остров Харт в братской могиле, в гробах сколоченных из сосновых досок. Рабочие одеты в костюмы химзащиты. Об этом пишет ВВС.

Сейчас количество умерших от коронавируса в Нью-Йорке достигло 5 280, на улицах спешно возводятся временные морги, а тела перевозят в рефрижераторах.

Хранить тела более, чем две недели - невозможно, поэтому, если умершего не опознали, или его тело так и не забрали из морга, то его везут на остров Харт.

Остров Харт находится у восточной оконечности Бронкса. В разное время на нем располагалась клиника для душевнобольных, кладбище, мастерские, тренировочный военный лагерь, концентрационный лагерь для пленных, исправительное учреждение, база для зенитно-ракетного комплекса, приют для бездомных и центр для реабилитации наркозависимых. Добраться сюда можно только на пароме, или на лодке. Но частные визиты на остров запрещены. Если нарушителя поймают, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: The Hill

Но также это огромное кладбище. Здесь с XIX века хоронят бездомных, неопознанные тела, части тел, тела от которых отказались родственники и младенцев умерших при родах.

Считается, что в общих могилах острова Харт покоится около 850 000 человек. Сколько точно - узнать невозможно. Многочисленные пожары, случавшиеся на острове, уничтожили архивы и деревянные надгробия.

Одни из первых похорон на острове Харт, 1875 год/Фото: hartisland

Заключенные хоронят неопознанные тела на острове Харт, 1992 год/Фото: hartisland

Захоронением тел ранее занимались бригады заключенных из тюрьмы Райкерс. Но теперь этим занимаются независимые подрядчики. Журналисты сняли с дронов, как люди в белых костюмах химзащиты выгружают гробы, сколоченные из досок из рефрижираторов, складывают в рвы, и засыпают их землей.

На крышке гроба пишут имя умершего, для облегчения опознания при эксгумации, если у него все-таки найдутся родственники.

Ранее городские власти Нью-Йорка не подтверждали, что жертв COVID-19 будут хоронить на острове Харт. Но вчера они заявили, что у них нет другого выхода: в моргах нет места, а количество умерших растет.

Как ранее писал Фокус: