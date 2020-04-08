Минздрав опубликовал список рекомендаций при проведении похорон
2020-04-08 14:23:00
В МОЗ уверены, что похороны или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу
Из-за увеличения количества смертельных случаев от короновируса Минздрав рекомендует временно придерживаться определенных правил при проведении ритуальных обрядов.
Об этом стало известно из постановления МОЗ, пишет Telegram-канал Коронавірус_інфо.
В частности, рекомендуется:
–️ не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;
–️ не более 1 человека на 10 квадратных метров;
–️ безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;
–️ запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования
–️ похороны или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;
–️ органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.
Как ранее сообщал Фокус:
- В марте Миздрав уже сообщал, что разработал инструкцию погребения людей, умерших от коронавируса. В МОЗ тогда говорили, что основной риск при погребении имеют ритуальные обряды, поэтому там, где возможно большое скопления людей, прощальные поцелуи – это те точки риска, которые необходимо исключить.
- В Днепре на территории городских кладбищ выкопали 600 могил под возможное захоронение умерших от коронавируса.