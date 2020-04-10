В Южной Корее у 91 пациента повторно диагностировали коронавирус после выздоровления
В пятницу, 10 апреля, органы здравоохранения Южной Кореи заявили, что в стране повторно заболел коронавирусом 91 человек. Об этом сообщает Yonhap News Agency.
По данным Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), повторно заболевшие люди дали положительный результат уже после того, как были освобождены из-под карантина.
Генеральный директор Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) Чон Ын Кён сообщил, что для таких пациентов был проведен более глубокий тест, результаты которого будут готовы как минимум через две недели.
В KCDC также добавили, что изучают, есть ли у снова заболевших людей, антитела, которые указывают на формирование иммунитета после выздоровления. Корейские органы здравоохранения считают, что вирус у этих пациентов реактивировался, так как положительные результаты тестирования были получены вскоре после освобождения из карантина.
Другие вирусологи и эпидемиологи также сказали, что положительные результаты повторного тестирования действительно могли быть вызваны активацией вируса, а не ошибочными диагнозами. Корейские медики считают, что вирус COVID-19 может оставаться латентным в определенных клетках организма и снова атаковать органы дыхания после реактивации.
Стоит подчеркнуть, что пациент с COVID-19 считается полностью выздоровевшим после того, как дал отрицательный результат по двум тестам, взятым в течение 24-часового интервала.
Как ранее сообщал Фокус:
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