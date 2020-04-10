Чехия отказалась отдать России демонтированный памятник маршалу Коневу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил в министерство обороны Чехии письмо с просьбой передать России демонтированный в Праге памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Об этом сообщает Российская газета.

"Искусно проведенная в 1945 году военная операция по освобождению Праги от нацистов сохранила жизни сотен тысяч чехов и освободила миллионы ваших сограждан от нацистского ярма", – заявил Шойгу, добавив, что Россия не может остаться безучастной к сносу памятника, и предложив покрыть необходимые расходы по передаче памятника России.

Как сообщает Radiozurnal, пресс-секретарь минобороны Чехии Ян Пейшек подтвердил получение письма, однако сказал, что ведомство не может удовлетворить этот запрос.

"Если российская сторона просит нас отдать им статую Конева, мы, как министерство обороны, не можем этого сделать. Статуя не наша, она (принадлежит властям района) Прага-6", – сказал он. В свою очередь, пресс-секретарь чешского МИДа Зузана Штихова заявила, что демонтаж памятника Коневу не нарушает ни одного из действующих международных договоров между Чехией и Россией.

В ответ на действия местных властей Праги, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. Там оценили снос памятника, как осквернение символов воинской славы России.

"Подобными циничными действиями" власти Праги "грубо нарушили" обязательства, взятые в рамках договоренностей Чехии и России, а также проявили "пренебрежение общей памятью и историей борьбы советского народа с фашизмом", – говорится в сообщении СКР.

Напомним, в столице Чехии Праге 3 апреля, демонтировали памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Примечательно, что Прага, на тот момент столица Чехословакии, была освобождена уже после подписания Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил, в результате пражской наступательной операции 6–11 мая 1945 года. Конев был одним из командующих советской группы войск. Однако в Чехии к Коневу относятся отрицательно из-за его причастности к подавлению Пражской весны в августе 1968 года.

Как ранее сообщал Фокус:

В августе 2019 года в Праге неизвестные облили красной краской памятник советскому маршалу Ивану Коневу. На постаменте также написали дату – 1968 год, с пометкой “нет кровавому маршалу, мы не забудем”.