Британский учитель каждый день проходит 8 км, чтобы разнести школьные обеды ученикам

Учитель начальной школы из британского Гримсби каждый день проходит по восемь километров, чтобы доставить бесплатные обеды 78 ученикам. И Зейн Пауэлс готов это делать до конца карантина, пишет The Sun.

Зейн – бывший военный, фанат фитнесса, занимает пост помощника директора школы и часто принимает участие в спортивных акциях от разных благотворительных организаций. Несколько лет назад он проехал на велосипеде почти 2000 километров за две недели в поддержку фонда Cat Zero, который помогает молодым людям найти работу.

Мистер Пауэлс получает награду "Учитель года"

"Доставляя обеды, я также проверяю, все ли в порядке с моими учениками. Я хочу, чтобы они как можно реже появлялись на улице из-за коронавируса", — говорит мистер Пауэлс. Он соблюдает дистанцию, избегает близких контактов и не заходит в дом. Но всегда говорит с детьми и их родителями. "Некоторые из них даже просят дополнительные домашние задания", — признается учитель.

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78 обедов он разносит в нескольких рюкзаках и пакетах. В бесплатный обед, положенный одному ребенку, входят бутерброды, бисквит, пачка чипсов и яблоко. Мистер Пауэлс говорит, что дискомфорт от тяжелой ноши – это ничто по сравнению с испытаниями, с которыми сталкиваются родители его учеников, вынужденные оставаться дома в самоизоляции.

Четверо из десяти учеников, посещающих школу в Гримсби, живут в семьях, которые классифицируется как не совсем благополучные и небогатые, так что доставка школьных обедов позволяет родителям оставаться дома с детьми, а не искать где бы подзаработать денег, чтобы обеспечить своих домочадцев.

Все фото: MEN Media

После трех недель своей "миссии", мистер Пауэлс уже стал местной легендой, хоть он и смущается, когда его так называют. "Моя работа — забота о детях и их воспитание", — говорит он. Но теперь его на маршруте встречают несколько плакатов с благодарностями, нарисованные детьми.

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