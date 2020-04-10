Британский учитель каждый день проходит 8 км, чтобы разнести школьные обеды ученикам

Зейн Пауэлс не обязан это делать и мог бы воспользоваться машиной, но предпочитает лично разносить 78 обедов наиболее нуждающимся школьникам, запертым на карантине

Учитель начальной школы из британского Гримсби каждый день проходит по восемь километров, чтобы доставить бесплатные обеды 78 ученикам. И Зейн Пауэлс готов это делать до конца карантина, пишет The Sun.

Зейн – бывший военный, фанат фитнесса, занимает пост помощника директора школы и часто принимает участие в спортивных акциях от разных благотворительных организаций. Несколько лет назад он проехал на велосипеде почти 2000 километров за две недели в поддержку фонда Cat Zero, который помогает молодым людям найти работу.

Мистер Пауэлс получает награду "Учитель года"

"Доставляя обеды, я также проверяю, все ли в порядке с моими учениками. Я хочу, чтобы они как можно реже появлялись на улице из-за коронавируса", — говорит мистер Пауэлс. Он соблюдает дистанцию, избегает близких контактов и не заходит в дом. Но всегда говорит с детьми и их родителями. "Некоторые из них даже просят дополнительные домашние задания", — признается учитель.

Читайте также: Украинский оркестр записал видеоклип на смартфонах в поддержку самоизоляции

78 обедов он разносит в нескольких рюкзаках и пакетах. В бесплатный обед, положенный одному ребенку, входят бутерброды, бисквит, пачка чипсов и яблоко. Мистер Пауэлс говорит, что дискомфорт от тяжелой ноши – это ничто по сравнению с испытаниями, с которыми сталкиваются родители его учеников, вынужденные оставаться дома в самоизоляции.

Четверо из десяти учеников, посещающих школу в Гримсби, живут в семьях, которые классифицируется как не совсем благополучные и небогатые, так что доставка школьных обедов позволяет родителям оставаться дома с детьми, а не искать где бы подзаработать денег, чтобы обеспечить своих домочадцев.

Все фото: MEN Media

После трех недель своей "миссии", мистер Пауэлс уже стал местной легендой, хоть он и смущается, когда его так называют. "Моя работа — забота о детях и их воспитание", — говорит он. Но теперь его на маршруте встречают несколько плакатов с благодарностями, нарисованные детьми.

Как ранее писал Фокус:

Известный футбольный специалист, главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо принял участие в борьбе с пандемией коронавируса во время вынужденного перерыва в Английской Премьер-Лиге. 57-летний португальский специалист поработал волонтером в благотворительных организациях Age UK и Love Your DoorStep, которые специализируются на помощи пожилым людям.